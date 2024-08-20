Росгвардейцев из Красноярска отправляют в Курскую область - они готовы к саботажу приказов командиров

Военная часть Росгвардии. Фото: АТЕШ

Партизанское движение "АТЕШ" провело разведывательные действия воинской части Росгвардии в Красноярске. Как выяснилось, личный состав направляется в Курскую область.

Об этом сообщила пресс-служба АТЕШ в Telegram во вторник, 20 августа.

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"Наш агент изучил графики дежурств и маршруты патрулей на территории части. В разговоре с дежурным на КПП выяснилось, что личный состав направляется в Курскую область, хотя по документам они числятся задействованными для охраны порядка в Сибирском военном округе", — говорится в сообщении.

Военная часть Росгвардии. Фото: АТЕШ

Военная часть Росгвардии. Фото: АТЕШ

В АТЕШ отметили, что на самом деле росгвардейцев готовят к боевым действиям, за которые они не получают положенных выплат. По этой причине и из-за плохого отношения военные готовы к саботажу приказов командиров.

Военная часть Росгвардии. Фото: АТЕШ

В то же время остальная полученная информация не подлежит публикации — она была детально проанализирована и передана Силам обороны Украины.