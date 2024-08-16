Війна в Україні — партизани АТЕШ виявили позицію ворожої ППО

У російському Воронежі партизани виявили позиції системи ППО "Панцирь"
У російському Воронежі партизани виявили позицію комплексу системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1". Вони нанесли місце розташування ворожої техніки на мапу, що дасть змогу завдати чергового удару по ворогу.
Про це повідомляє рух опору "АТЕШ" у п'ятницю, 16 серпня.
Виявлено позиції "Панцирь-С1"
Партизани наголосили, що зафіксована на фото техніка є комплексом російської системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1".
Тамтешні агенти руху опору виявили точки розміщення систем протиповітряної оборони. Вони зазначили, що комплекси типу "Панцир-С1" часто переміщуються різними районами міста та його околицями.
"Агентами збирається інформація про місця їхнього бойового чергування і фіксується будь-яка активність", — йдеться в повідомленні.
Система ППО "Панцирь-С1"
"Панцирь-С1" — це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування.
Він призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів, зокрема комплексів ППО великої дальності, від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу. Також ця система може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз
За даними відомих контрактів, ціна одного ЗПРК "Панцирь-С1" при експортних поставках складає від 13,15 до 14,67 мільйона доларів США.
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