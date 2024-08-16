Війна в Україні — партизани АТЕШ виявили позицію ворожої ППО

Система ППО "Панцирь-С1". Фото ілюстративне: росЗМІ

У російському Воронежі партизани виявили позицію комплексу системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1". Вони нанесли місце розташування ворожої техніки на мапу, що дасть змогу завдати чергового удару по ворогу.

Про це повідомляє рух опору "АТЕШ" у п'ятницю, 16 серпня.

Читайте також:

Виявлено позиції "Панцирь-С1"

Партизани наголосили, що зафіксована на фото техніка є комплексом російської системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1".

Тамтешні агенти руху опору виявили точки розміщення систем протиповітряної оборони. Вони зазначили, що комплекси типу "Панцир-С1" часто переміщуються різними районами міста та його околицями.

"Агентами збирається інформація про місця їхнього бойового чергування і фіксується будь-яка активність", — йдеться в повідомленні.

Локація системи ППО "Панцирь-С1". Фото: АТЕШ

Виявлений партизанами "Панцирь-С1". Фото: АТЕШ

"Панцирь-С1" на позиції. Фото: АТЕШ

Система ППО "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" — це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування.

Він призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів, зокрема комплексів ППО великої дальності, від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу. Також ця система може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз

За даними відомих контрактів, ціна одного ЗПРК "Панцирь-С1" при експортних поставках складає від 13,15 до 14,67 мільйона доларів США.