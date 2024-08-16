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В российском Воронеже партизаны обнаружили позиции системы ПВО "Панцирь"

16 августа 2024 14:18
Дмитрий Галушка - Редактор
Война в Украине - партизаны АТЕШ выявили позицию враждебной ПВО
Система ПВО "Панцирь-С1". Фото иллюстративное: росСМИ
Дмитрий Галушка - Редактор

В российском Воронеже партизаны обнаружили позицию комплекса системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Они нанесли место расположения вражеской техники на карту, что позволит нанести очередной удар по врагу.

Об этом сообщает движение сопротивления "АТЭШ" в пятницу, 16 августа.

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Выявлены позиции "Панцирь-С1"

Партизаны подчеркнули, что запечатленная на фото техника является комплексом российской системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

Местные агенты движения сопротивления обнаружили точки размещения систем противовоздушной обороны. Они отметили, что комплексы типа "Панцирь-С1" часто перемещаются по разным районам города и его окрестностям.

"Агентами собирается информация о местах их боевого дежурства и фиксируется любая активность", — говорится в сообщении.

панцирь 1
Локация системы ПВО "Панцирь-С1". Фото: АТЭШ
панцирь на позиции
Обнаруженный партизанами "Панцирь-С1". Фото: АТЭШ
ПВО на позиции
"Панцирь-С1" на позиции. Фото: АТЭШ

Система ПВО "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования.

Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в частности, комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также эта система может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз.

По данным известных контрактов, цена одного ЗПРК "Панцирь-С1" при экспортных поставках составляет от 13,15 до 14,67 миллионов долларов США.

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