Война в Украине - партизаны АТЕШ выявили позицию враждебной ПВО

В российском Воронеже партизаны обнаружили позиции системы ПВО "Панцирь"
В российском Воронеже партизаны обнаружили позицию комплекса системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Они нанесли место расположения вражеской техники на карту, что позволит нанести очередной удар по врагу.
Об этом сообщает движение сопротивления "АТЭШ" в пятницу, 16 августа.
Выявлены позиции "Панцирь-С1"
Партизаны подчеркнули, что запечатленная на фото техника является комплексом российской системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1".
Местные агенты движения сопротивления обнаружили точки размещения систем противовоздушной обороны. Они отметили, что комплексы типа "Панцирь-С1" часто перемещаются по разным районам города и его окрестностям.
"Агентами собирается информация о местах их боевого дежурства и фиксируется любая активность", — говорится в сообщении.
Система ПВО "Панцирь-С1"
"Панцирь-С1" — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования.
Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в частности, комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также эта система может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз.
По данным известных контрактов, цена одного ЗПРК "Панцирь-С1" при экспортных поставках составляет от 13,15 до 14,67 миллионов долларов США.
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