Партизани АТЕШ знайшли місце, в якому росіяни розмістили склад з БК на Донеччині

Авто, яке доставляє боєприпаси на склад. Фото: АТЕШ

Учасники воєнного руху українців та кримських татар "АТЕШ" виявили дислокацію одного з польових складів з боєприпасами російських окупантів. Вони облаштували місце розміщення у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба АТЕШ у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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"Наш агент провів розвідку в Донецькій області та виявив польовий склад окупантів", — йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" зазначили, що кілька днів збройні сили Росії облаштовували цей склад траншеями, окопами, встановили КПП та охорону периметра. І лише нещодавно почали завозити боєприпаси на цей об'єкт.

Польовий склад БК. Фото: АТЕШ

"КАМАЗи та Урали привозять ящики з боєприпасами для подальшої відправки до лінії фронту", — уточнили партизани.

Польовий склад БК. Фото: АТЕШ

Водночас окупанти використовують маскування лише від повітряних методів розвідки.