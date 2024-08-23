ЗСУ могли частково відійти з позицій під Покровськом

Українські військовослужбовці готують САУ "Цезар" до стрільби по російських військах поблизу міста Покровськ. Фото: REUTERS

Російські війська продовжують штурмувати Покровський напрямок у Донецькій області. Українські сили могли частково відійти з деяких позицій на південний схід від Покровська, проте, це не дасть шансу росіянам досягти своєї мети.

Про це йдеться в ранковому звіті Інституту вивчення війни ISW, опублікованому 22 серпня.

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Карта бойових дій на Покровському напрямку станом на 22 серпня. Фото: ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, вказують на те, що російські військові нещодавно змогли захопити селище Птиче, що на південний схід від Покровська, і просунулися далі на південь від цього населеного пункту.

В ISW вважають, що протягом останніх тижнів російські війська оточили українські сили, коли вони просувалися до траси Е-50 (Донецьк — Покровськ). Через загрозу тактичного оточення, українські війська могли частково відійти. Речник 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький пояснив причину такого рішення.

"Наші відступи пов’язані лише з тим, що вони (окупанти — Ред.) дійсно йдуть, як той бульдозер, який все руйнує. Тому перебувати там немає сенсу. От ми вимушені відходити. Але кажу: це не втікати і здавати фронт. Це — відхід. І це — також один з видів бою. Щоб вирівняти фронт, щоб зберегти життя і здоров’я військовослужбовців", — наголосив він.

Попри це аналітики ISW заявляють, що на фронті не помічено хаотичного відходу українських військ на Покровському напрямку, як і швидких тактичних успіхів росіян у цьому районі.

Зараз Покровський напрямок залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту, де відбувається велика концентрація бойових зіткнень щоденно.