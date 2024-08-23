ВСУ могли частично отойти с позиций под Покровском.

Украинские военнослужащие готовят САУ "Цезарь" к стрельбе по российским войскам вблизи города Покровск. Фото: REUTERS

Российские войска продолжают штурмовать Покровское направление в Донецкой области. Украинские силы могли частично отойти с некоторых позиций к юго-востоку от Покровска, однако это не даст шанса россиянам достичь своей цели.

Об этом говорится в утреннем отчете Института изучения войны ISW, опубликованном 22 августа.

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Карта боевых действий на Покровском направлении по состоянию на 22 августа. Фото: ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, указывают на то, что российские военные недавно смогли захватить поселок Птичье юго-восточнее Покровска и продвинулись дальше к югу от этого населенного пункта.

В ISW считают, что в последние недели российские войска окружили украинские силы, когда они продвигались к трассе Е-50 (Донецк — Покровск). Из-за угрозы тактического окружения украинские войска могли частично отойти. Спикер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий объяснил причину такого решения.

"Наши отступления связаны лишь с тем, что они (оккупанты. — Ред.) действительно идут, как тот бульдозер, который все разрушает. Поэтому находиться там нет смысла. Вот мы вынуждены отходить. Но говорю: это не бежать и сдавать фронт. Это — отход. И это — также один из видов боя. Чтобы выровнять фронт, чтобы сохранить жизнь и здоровье военнослужащих", — сказал Цехоцкий.

Несмотря на это, аналитики ISW заявляют, что на фронте не замечен хаотический отход украинских войск на Покровском направлении, как и быстрых тактических успехов россиян в этом районе.

Сейчас Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта, где происходит большая концентрация боевых столкновений ежедневно.