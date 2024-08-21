На Курщині бійці ЗСУ взяли у полон чергову партію російських військових

Бійці ЗСУ взяли у полон чергову партію російських військових на Курщині — фото
На території Курської області Росії тривають активні бойові дії. Військовослужбовцям Збройних сил України (ЗСУ) знову вдалося поповнити обмінний фонд.
Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ України у середу, 21 серпня.
На Курщині взяли в полон чергову партію російських військових
У Сухопутних військах зазначають, що Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Курщині, демонструючи гарні результати.
"Ще один день наших активних дій на території ворога. Маємо хороші результати по полоненим", — йдеться у повідомленні.
Військові додають, що поповнення обмінного фонду допоможе Україні повернути більше свої громадян з російського полону.
"Ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому", — наголошують у ЗСУ.
Там підкреслили, що сьогодні відзначилася 22 окрема механізована бригада.
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