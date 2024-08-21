На Курщині бійці ЗСУ взяли у полон чергову партію російських військових

Українські військові беруть у полон росіян на Курщині. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

На території Курської області Росії тривають активні бойові дії. Військовослужбовцям Збройних сил України (ЗСУ) знову вдалося поповнити обмінний фонд.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ України у середу, 21 серпня.

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У Сухопутних військах зазначають, що Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Курщині, демонструючи гарні результати.

"Ще один день наших активних дій на території ворога. Маємо хороші результати по полоненим", — йдеться у повідомленні.

Шеврони полонених росіян. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Військові додають, що поповнення обмінного фонду допоможе Україні повернути більше свої громадян з російського полону.

"Ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому", — наголошують у ЗСУ.

Там підкреслили, що сьогодні відзначилася 22 окрема механізована бригада.