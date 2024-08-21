Удар по Херсонщині 21 серпня — є загиблі та поранені

Окупанти вдарили дронами по Херсонщині — є жертви
Російські окупанти у середу, 21 серпня, вдарили дронами по передмістю Херсона, зокрема по Антонівці та Кіндійці. Внаслідок ворожої атаки загинула одна жінка, також є поранені.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Удар по Херсонщині 21 серпня
Мрочко розповів, що близько 14:30 росіяни скинули вибухівку з дрона на подвірʼя житлового будинку в Антонівці. Внаслідок атаки 84-річна місцева жителька отримала поранення несумісні з життям.
Водночас Прокудін повідомив, що під ворожий удар потрапила також Кіндійка. Там росіяни вдарили по автівці, де перебувало двоє людей.
"66-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкове поранення ноги та часткову травматичну ампутацію стопи. У 52-річного потерпілого — вибухова травма та поранення стегна", — йдеться у повідомленні.
Обох поранених доставили до однієї з херсонських лікарень. Медики надають їм допомогу.
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