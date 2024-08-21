Звичайні російські солдати перевірятимуть документи українців в окупації

Окупант перевіряє документи в українського чоловіка. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни збільшили кількість перевірок на вулицях. Відтепер проводити вибіркові перевірки можуть навіть звичайні солдати РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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У ЦНС розповіли, що окупаційні адміністрації дозволили звичайним солдатам здійснювати вибіркові перевірки документів та вмісту телефону цивільного населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях. Загарбники цікавляться тими, хто не має російського паспорта та які канали інформації споживають на телефоні.

Також російські правоохоронці активно викликають на допити тих, хто повернувся в окупацію переоформлювати майно. Окупантів цікавлять відомості про Сили оборони й наявність родичів в українській армії, в окремих випадках росіяни проводили обшуки майна.

Центр національного спротиву закликав повідомляти про російських "слідчих", які працюють в окупації, аби вони відповіли за злочини спротиву українського народу. Зробити це можна через чатбот.