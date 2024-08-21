Обычные российские солдаты будут проверять документы украинцев в оккупации

Оккупант проверяет документы у украинского мужчины. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях юга россияне увеличили количество проверок на улицах. Отныне проводить выборочные проверки могут даже обычные солдаты РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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В ЦНС рассказали, что оккупационные администрации разрешили обычным солдатам осуществлять выборочные проверки документов и содержимого телефона гражданского населения, которое находится на временно оккупированных территориях. Захватчики интересуются теми, кто не имеет российского паспорта и какие каналы информации потребляют на телефоне.

Также российские правоохранители активно вызывают на допросы тех, кто вернулся в оккупацию переоформлять имущество. Оккупантов интересуют сведения о Силах обороны и наличие родственников в украинской армии, в отдельных случаях россияне проводили обыски имущества.

Центр национального сопротивления призвал сообщать о российских "следователях", работающих в оккупации, чтобы они ответили за преступления против украинского народа. Сделать это можно через чат-бот.