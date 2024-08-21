Удар по Херсонщине 21 августа — есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Херсонской области. Архивное фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты в среду, 21 августа, ударили дронами по пригороду Херсона, в частности по Антоновке и Киндейке. В результате вражеской атаки погибла одна женщина, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Мрочко рассказал, что около 14:30 россияне сбросили взрывчатку с дрона во двор жилого дома в Антоновке. В результате атаки 84-летняя местная жительница получила ранения несовместимые с жизнью.

Скриншот сообщения Романа Мрочко

В то же время Прокудин сообщил, что под вражеский удар попала также Киндейка. Там россияне ударили по автомобилю, где находились два человека.

"66-летний мужчина получил взрывную травму, осколочное ранение ноги и частичную травматическую ампутацию стопы. У 52-летнего пострадавшего — взрывная травма и ранение бедра", — говорится в сообщении.

Оба раненых были доставлены в одну из херсонских больниц. Медики оказывают им помощь.