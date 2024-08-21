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Бойцы ВСУ взяли в плен очередную партию российских военных в Курской области — фото

21 августа 2024 22:45
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Курской области бойцы ВСУ взяли в плен очередную партию российских военных
Украинские военные берут в плен россиян в Курской области. Фото: Сухопутные войска ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На территории Курской области России продолжаются активные боевые действия. Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова удалось пополнить обменный фонд.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Украины в среду, 21 августа.

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В Сухопутных войсках отмечают, что Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи в Курской области, показывая хорошие результаты.

"Еще один день наших активных действий на территории врага. Есть хорошие результаты по пленным", — говорится в сообщении.

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Шевроны пленных россиян. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Военные добавляют, что пополнение обменного фонда поможет Украине вернуть больше своих граждан из российского плена.

"Еще больше наших ребят вскоре вернутся домой", — подчеркивают в ВСУ.

Там уточнили, что сегодня отличилась 22 отдельная механизированная бригада.

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Украинские военные на боевом задании. Фото: Сухопутные войска ВСУ

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