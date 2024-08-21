В Курской области бойцы ВСУ взяли в плен очередную партию российских военных

Бойцы ВСУ взяли в плен очередную партию российских военных в Курской области — фото
На территории Курской области России продолжаются активные боевые действия. Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова удалось пополнить обменный фонд.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Украины в среду, 21 августа.
В Курской области взяли в плен очередную партию российских военных
В Сухопутных войсках отмечают, что Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи в Курской области, показывая хорошие результаты.
"Еще один день наших активных действий на территории врага. Есть хорошие результаты по пленным", — говорится в сообщении.
Военные добавляют, что пополнение обменного фонда поможет Украине вернуть больше своих граждан из российского плена.
"Еще больше наших ребят вскоре вернутся домой", — подчеркивают в ВСУ.
Там уточнили, что сегодня отличилась 22 отдельная механизированная бригада.
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