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Українські бійці показали відбиття російського штурму у День державного прапора — відео

23 серпня 2024 18:17
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Війна в Україні — десантники відбили ворожий наступ на День прапора
Знищена ворожа техніка. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

На День державного прапора України російські загарбники спробували атакувати позиції 46 окремої аеромобільної бригади. Втім, у цей важливий для українців день, ворог отримав гідну відсіч.

Відео вдалої роботи українських воїнів показали десантно-штурмові війська України у п'ятницю, 23 серпня.

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"От не можуть російські окупанти пройти повз дати, які плющать їх, мов чортів від ладану. Кісткою в горлі їм стоять наші державні свята", — говориться у повідомленні.

Воїни розповіли, що несподіваним наступом російські загарбники спробували зіпсувати українським захисникам святковий настрій на честь Державного прапора.

"Але вкотре вже на Курахівському напрямку спіймали жирного й величезного облизня. Він мав доволі приємний для десантників 46 ОАМБр вигляд: шість одиниць знищеної та пошкодженої техніки", — говориться у повідомленні.

Загалом було знищено танк та п'ять бойових машин піхоти.

"Синергія всіх засобів об’єднаної вогневої підтримки (сил артилерії, FPV й БпЛА) 46 ОАМБр не дали противнику жодної змоги досягти результату. А вкотре красномовно довели: не варто наступати на наші позиції!", — констатував начальник артилерії 46 ОАМБр.

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