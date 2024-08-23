Война в Украине — десантники отразили враждебное наступление на День флага

Уничтоженная вражеская техника. Фото: скриншот

В День государственного флага Украины российские захватчики попытались атаковать позиции 46 отдельной аэромобильной бригады. Впрочем, в этот важный для украинцев день враг получил достойный отпор.

Видео удачной работы украинских воинов показали десантно-штурмовые войска Украины в пятницу, 23 августа.

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"Вот не могут российские оккупанты пройти мимо даты, которые плющат их, как чертов от ладана. Костью в горле им стоят наши государственные праздники", — говорится в сообщении.

Воины рассказали, что неожиданным наступлением российские захватчики попытались испортить украинским защитникам праздничное настроение в честь Государственного флага.

"Но в очередной раз уже на Кураховском направлении поймали жирного и огромного облизня. Он выглядел довольно приятно для десантников 46 ОАМБр: шесть единиц уничтоженной и поврежденной техники", — говорится в сообщении.

В общей сложности были уничтожены танк и пять боевых машин пехоты.

"Синергия всех средств объединенной огневой поддержки (сил артиллерии, FPV и БпЛА) 46 ОАМБр не дали противнику никакой возможности добиться результата. А в очередной раз красноречиво доказали: не стоит наступать на наши позиции!", — констатировал начальник артиллерии 46 ОАМБр.