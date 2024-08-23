Большинству по 20 лет — какое количество российских срочников пропали без вести в Курской области

Российские пленные, захваченные в Курской области. Фото: УП

С начала наступательной операции Вооруженных сил Украины в Курской области пропали без вести или попали в плен более 129 срочников российской армии. В то же время, их родственников Z-волонтеры пытаются заставить молчать.

Об этом пишут российские СМИ.

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Пропавшие без вести оккупанты в Курской области

Российское медиа "Важные новости" установило имена более сотни человек солдат-срочников армии РФ: 45 из них попали в плен, а 84 - пропали без вести. Также подтверждены случаи гибели российских военных в Курской области — их по меньшей мере трое, одного из которых заставили заключить контракт обманом.

В то же время по данным СМИ количество "200-х" оккупантов намного больше. В частности, 9 августа погиб 19-летний десантник Станислав Матвеев, но успел ли он подписать контракт — неизвестно.

Кроме того, большинству военных, а именно 45 человек — по 20 лет. Еще девяти по 18, а самые старшие из пропавших — 24-летние солдаты.

Срочники РФ, пропавшие без вести. Фото: росСМИ

Запугивание родителей российских срочников

С родителями пропавших срочников, которые занимаются поиском своих детей, Z-волонтеры проводят так называемые "профилактические беседы". В частности, одну из них зовут Светлана Заруцкая — она призывает родных не говорить публично о сыновьях, потому что это "сыграет на руку украинцам".