ВСУ продвинулись в районе Суджи — ISW

Украинские военные на бронетранспортере у границы РФ в Сумской области. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi

Силы обороны Украины несколько продвинулись по территории Курской области России. В районе некоторых населенных пунктов идут бои.

Об этом говорится в утреннем отчете американского Института изучения войны (ISW ), опубликованном 24 августа.

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По данным аналитиков, украинские военные несколько продвинулись недалеко от населенного пункта Суджа.

"Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись дальше в южной части Русской Конопельки, расположенной к востоку от Суджи", — говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что российские военные блоггеры также сообщают о продвижении украинских войск к северу от Мартыновки вдоль трассы Р-200 "Суджа-Суходоловка".

Российские источники утверждают, что в районе Саморядового и Козыревки к востоку от Суджи идут бои, в которых принимают участие украинские мобильные группы.

"Некоторые российские военные блоггеры сообщают, что войска РФ вновь заняли населенные пункты Спальное и Крупец, расположенные к юго-востоку от Суджи, но ситуация в этом районе остается неопределенной. По данным блоггеров, российская армия возобновила позиции к западу от Корнево", — отмечают в Институт изучения войны.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США стали лучше понимать цели Украины в Курской области и подтвердила, что Киев стремится создать буферную зону в этом регионе.

Она также уточнила, что США продолжают поддерживать Украину, предоставляя необходимые материальные средства для ведения боевых действий, а также отметила, что ограничения использования американского оружия позволяют Украине вести встречный огонь во время обороны от российских атак, в частности в Курской области.