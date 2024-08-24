ВСУ продвинулись в районе Суджи — ISW

Силы обороны продолжают продвигаться в Курской области — ISW
Силы обороны Украины несколько продвинулись по территории Курской области России. В районе некоторых населенных пунктов идут бои.
Об этом говорится в утреннем отчете американского Института изучения войны (ISW ), опубликованном 24 августа.
Украинские военные продвинулись на Курщине
По данным аналитиков, украинские военные несколько продвинулись недалеко от населенного пункта Суджа.
"Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись дальше в южной части Русской Конопельки, расположенной к востоку от Суджи", — говорится в сообщении.
В ISW отмечают, что российские военные блоггеры также сообщают о продвижении украинских войск к северу от Мартыновки вдоль трассы Р-200 "Суджа-Суходоловка".
Российские источники утверждают, что в районе Саморядового и Козыревки к востоку от Суджи идут бои, в которых принимают участие украинские мобильные группы.
"Некоторые российские военные блоггеры сообщают, что войска РФ вновь заняли населенные пункты Спальное и Крупец, расположенные к юго-востоку от Суджи, но ситуация в этом районе остается неопределенной. По данным блоггеров, российская армия возобновила позиции к западу от Корнево", — отмечают в Институт изучения войны.
В то же время пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США стали лучше понимать цели Украины в Курской области и подтвердила, что Киев стремится создать буферную зону в этом регионе.
Она также уточнила, что США продолжают поддерживать Украину, предоставляя необходимые материальные средства для ведения боевых действий, а также отметила, что ограничения использования американского оружия позволяют Украине вести встречный огонь во время обороны от российских атак, в частности в Курской области.
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