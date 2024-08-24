Зеленський окреслив цілі операції ЗСУ у Курській області

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Бойова операція ЗСУ в Курській області йде за планом, і її цілі будуть досягнуті. Одну з її цілей українські сили вже майже завершили.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський розкрив цілі операції ЗСУ в Курській області

За його словами, операція мала превентивний характер, аби розбити російське угрупування, яке планувало вторгнення до Сум.

"Наша операція впоралася з цим завданням. Ми запобігли оточенню нашої частини Сумської області та бажання окупувати столицю регіону, місто Суми", — каже глав держави.

Інша операція, як додав президент, демонструє неспроможність Путіна захистити свої території.

"Він бомбить зараз свої села. Просто браво! Його люди там кажуть, вони в шоці, що вони вірили в цього демона. Просто ви зрозумієте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству", — каже Зеленський.