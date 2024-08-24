Україна та Росія обмінялися полоненими, — ЗМІ

Полонені російські строковики. Фото: скриншот

Росія та Україна у суботу, 24 серпня провели обмін полоненими за формулою "115/115" за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів. У Росію повернулись всі полонені солдати-строковики, які здались у полон під час боїв в Курській області.

Про це інформує агенція Reuters з посиланням на джерело в уряді ОАЕ.

Читайте також:

Обмін полоненими між Україною та Росією

Агенція зазначає, що це перший такий обмін полоненими після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров скасував будь-які перемовини з Україною через проведення операції в Курській області.

Обмін підтвердили президент України Володимир Зеленський та уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, подякувавши королівському уряду за сприяння в обміні. За даними Координаційного штабу, у переліку 115 захисників Чорнобильської АЕС, Маріуполя та "Азовсталі", учасники битви за Гостомель та за КПП "Чонгар".

У Міністерстві оборони Росії теж підтвердили обмін, а також, що всіх 115 полонених строковиків повернули додому. Наразі вони знаходяться у Білорусі, після чого їх повернуть до Росії.