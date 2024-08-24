Украина и Россия обменялись пленными, — СМИ

Пленные российские срочники в плену. Фото: скриншот

Россия и Украина в субботу, 24 августа, провели обмен пленными по формуле "115/115" при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В Россию вернулись все пленные солдаты-срочники, сдавшиеся в плен во время боев в Курской области.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ОАЭ.

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Агентство отмечает, что это первый такой обмен пленными после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров отклонил какие-либо переговоры с Украиной из-за проведения операции в Курской области.

Обмен подтвердили Президент Украины Владимир Зеленский и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, поблагодарив королевское правительство за содействие в обмене. По данным Координационного штаба, в перечне 115 защитников Чернобыльской АЭС, Мариуполя и "Азовстали", участники битвы за Гостомель и КПП "Чонгар".

В Министерстве обороны России тоже подтвердили обмен, а также, что всех 115 пленных срочников вернули домой. В настоящее время они находятся в Беларуси, после чего их вернут в Россию.