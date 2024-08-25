Взрывы в Херсоне 25 августа — что известно

Дым из-за взрыва. Иллюстративное фото: УП

В Херсоне утром, 25 августа, раздались мощные взрывы. Пока причины неизвестны, воздушная тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".

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В настоящее время городские власти не сообщают причин, а воздушная тревога в городе по состоянию на данный момент не объявлена.

Источник: alerts.in.ua

Пока причины и обстоятельства выясняются. Вероятно, звуки взрыва не связаны с боевыми действиями.