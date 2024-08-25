Взрывы в Херсоне 25 августа — что известно

В Херсоне раздались взрывы — что известно
25 августа 2024 11:04
Дым из-за взрыва. Иллюстративное фото: УП
В Херсоне утром, 25 августа, раздались мощные взрывы. Пока причины неизвестны, воздушная тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".
Читайте также:
Взрывы в Херсоне 25 августа
В настоящее время городские власти не сообщают причин, а воздушная тревога в городе по состоянию на данный момент не объявлена.
Пока причины и обстоятельства выясняются. Вероятно, звуки взрыва не связаны с боевыми действиями.
Читайте Новини.LIVE!