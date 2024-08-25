Вибухи у Херсоні 25 серпня — що відомо

У Херсоні пролунали вибухи — що відомо
25 серпня 2024 11:04
Дим через вибух. Ілюстративне фото: УП
У Херсоні зранку, 25 серпня пролунали потужні вибухи. Наразі причини невідомі, повітряну тривогу у регіоні не оголошено.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".
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Наразі міська влада не повідомляє причин, а повітряну тривогу у місті станом на зараз не оголошено.
Наразі причини та обставини з'ясовуються. Ймовірно, звуки вибуху не пов'язані з бойовими діями.
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