Вибухи у Херсоні 25 серпня — що відомо

Дим через вибух. Ілюстративне фото: УП

У Херсоні зранку, 25 серпня пролунали потужні вибухи. Наразі причини невідомі, повітряну тривогу у регіоні не оголошено.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".

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Наразі міська влада не повідомляє причин, а повітряну тривогу у місті станом на зараз не оголошено.

Джерело: alerts.in.ua

Наразі причини та обставини з'ясовуються. Ймовірно, звуки вибуху не пов'язані з бойовими діями.