Атака дронов на Черкасщину - обломки упали на предприятие

Спасатели ликвидируют пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на четверг, 29 августа, атаковали беспилотниками Черкасскую область. В результате падения обломков на одном из предприятий разгорелся пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец в Telegram.

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Обстрел Черкащины 29 августа

"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар", — говорится в сообщении.

По словам Табурца, сейчас идет ликвидация возгорания, работают оперативные службы. Кроме того, в области сохраняется угроза атаки ударных БпЛА.