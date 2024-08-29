Атака дронов на Черкасщину - обломки упали на предприятие

На Черкащине из-за падения обломков дрона возник пожар — в ОВА сообщили детали
29 августа 2024 08:08
Спасатели ликвидируют пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
Российские войска в ночь на четверг, 29 августа, атаковали беспилотниками Черкасскую область. В результате падения обломков на одном из предприятий разгорелся пожар.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец в Telegram.
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"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар", — говорится в сообщении.
По словам Табурца, сейчас идет ликвидация возгорания, работают оперативные службы. Кроме того, в области сохраняется угроза атаки ударных БпЛА.
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