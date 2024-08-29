Атака дронів на Черкащину - уламки впали на підприємство

На Черкащині через падіння уламків дрона виникла пожежа — в ОВА повідомили деталі
29 серпня 2024 08:08
Рятувальники ліквідовують пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС
Російські війська в ніч проти четверга, 29 серпня, атакували безпілотниками Черкаську область. Внаслідок падіння уламків на одному з підприємств розгорілася пожежа.
Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець у Telegram.
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"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.
За словами Табурця, наразі триває ліквідація займання, працюють оперативні служби. Крім того, в області зберігається загроза атаки ударних БпЛА.
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