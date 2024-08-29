Захисники показали відео ударів по окупантах на Покровському напрямку

Захисники вдарили по групі окупантів поблизу Новогродівки на Донеччині — відео
Українські війська продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, на Покровському напрямку воїни знищили групу російських військових.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба DeepState у Telegram у четвер, 29 серпня.
Знищення окупантів біля Покровська
"Бійці 25 бригади показали знищення кацапських пі**расів на схід від Новогродівки", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, як захисники завдають ударів по групі окупантів за допомогою "скидів" з безпілотників, ліквідовуючи ворога.
Зазначимо, що російські війська повністю окупували місто Новогродівка Донецької області.
За словами журналіста Юрія Бутусова, тепер ворог має зручний рубіж для подальшого наступу на трьох напрямках: Покровськ, Мирноград та Селидове.
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