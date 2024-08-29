Захисники показали відео ударів по окупантах на Покровському напрямку

Російські окупанти. Фото: скриншот з відео

Українські війська продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, на Покровському напрямку воїни знищили групу російських військових.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба DeepState у Telegram у четвер, 29 серпня.

Читайте також:

Знищення окупантів біля Покровська

"Бійці 25 бригади показали знищення кацапських пі**расів на схід від Новогродівки", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як захисники завдають ударів по групі окупантів за допомогою "скидів" з безпілотників, ліквідовуючи ворога.

Зазначимо, що російські війська повністю окупували місто Новогродівка Донецької області.

Карта бойових дій DeepState

За словами журналіста Юрія Бутусова, тепер ворог має зручний рубіж для подальшого наступу на трьох напрямках: Покровськ, Мирноград та Селидове.