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Захисники вдарили по групі окупантів поблизу Новогродівки на Донеччині — відео

29 серпня 2024 09:00
Євгенія Брюховецька - редактор
Захисники показали відео ударів по окупантах на Покровському напрямку
Російські окупанти. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські війська продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, на Покровському напрямку воїни знищили групу російських військових.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба DeepState у Telegram у четвер, 29 серпня.

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Знищення окупантів біля Покровська

"Бійці 25 бригади показали знищення кацапських  пі**расів на схід від Новогродівки", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як захисники завдають ударів по групі окупантів за допомогою "скидів" з безпілотників, ліквідовуючи ворога.

Зазначимо, що російські війська повністю окупували місто Новогродівка Донецької області.

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Карта бойових дій DeepState

За словами журналіста Юрія Бутусова, тепер ворог має зручний рубіж для подальшого наступу на трьох напрямках: Покровськ, Мирноград та Селидове.

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Скриншот допису DeepState

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російські війська ЗСУ безпілотники окупанти окупація війна в Україні атака Покровськ

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