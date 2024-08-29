В ISW заявили про сповільнення просування ЗСУ в Курській області

Військовий Сил оборони. Ілюстративне фото: Генштаб

Збройні сили України сповільнили свою наступальну операцію в Курській області. Наразі вони намагаються закріпитися й утримати райони, які нещодавно були взяті під контроль.

Про це пише ISW.

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Наступальна операція в Курській області

За словами російських воєнних блогерів, темп атак ЗСУ у Курській області сповільнився, оскільки вони намагаються втримати та укріпити вже наявні позиції. Водночас інші блогери зазначають, що ситуацію в регіоні поступово стабілізують російські війська.

На геолокаційних кадрах на 28 серпня видно дії росіян у східному селищі Коренево, що може свідчити про відхід ЗСУ з цього району та відновлення Росією втрачених позицій.

Також українські війська просунулися повз села Ветрено, Крем'яне та Шептухівку, в межах східного Нечаєва і Черкаського Поречного, а також в полях на південь від селищ Спальне.

Карта операції в Курській області. Фото: ISW

У Росії заявляють, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади нібито "зачистили" Спірне та відновили контроль над населеним пунктом. А ЗСУ атакували біля Ольговки, Малої Локни, Руської Конопельки та біля села Борки.

Крім того, ще один російський воєнний блогер заявив, що їм вдалося відбити спроби ЗСУ перетнути кордон біля Журавлівки у Бєлгородській області.