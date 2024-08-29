В ISW заявили о замедлении продвижения ВСУ в Курской области

Военный сил обороны. Иллюстративное фото: Генштаб

Вооруженные силы Украины замедлили свою наступательную операцию в Курской области. Сейчас они пытаются закрепиться и удержать районы, которые недавно были взяты под контроль.

Об этом пишет ISW.

Читайте также:

Наступательная операция в Курской области

По словам российских военных блогеров, темп атак ВСУ в Курской области замедлился, поскольку они пытаются удержать и укрепить существующие позиции. В то же время, другие блогеры отмечают, что ситуацию в регионе постепенно стабилизируют российские войска.

На геолокационных кадрах на 28 августа видны действия россиян в восточном поселке Коренево, что может свидетельствовать об уходе ВСУ из этого района и восстановлении Россией потерянных позиций.

Также украинские войска продвинулись возле села Ветрено, Кремьяное и Шептуховка, в пределах восточного Нечаева и Черкасского Поречного, а также в полях к югу от поселков Спальное.

Карта операции в Курской области. Фото: ISW

В России заявляют, что подразделения 810-й морской пехотной бригады якобы "зачистили" Спорное и возобновили контроль над населенным пунктом. А ВСУ атаковали возле Ольговки, Малой Локны, Российской Конопельки и возле села Борки.

Кроме того, еще один российский военный блогер заявил, что им удалось отразить попытки ВСУ пересечь границу возле Журавлевки в Белгородской области.