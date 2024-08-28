Война в Украине — пограничники и Силы обороны уничтожили позиции оккупантов

Уничтожение вражеской позиции на Запорожье. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники вместе с Силами обороны "разнесли" огневые позиции оккупантов на Запорожском направлении. В этом им помогли дроны.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в среду, 28 августа, и показали соответствующее видео.

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Уничтожение огневых позиций оккупантов

"Вражеские огневые позиции уничтожили пограничники вместе с Силами обороны в Запорожском направлении", — говорится в сообщении.

На видео видно, как дроны украинских бойцов метко залетают в цель и "разносят" вражеские позиции. После этого на месте ударов вспыхивают пожары.