В результате атаки дронов на Запорожье погибли три человека

Последствия атаки. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска в среду, 28 августа, нанесли удары беспилотниками по Запорожской области. В результате атаки погибли три человека, еще четверо — получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Так, в результате атаки БпЛА по Запорожью погибли две женщины 83 и 86 лет и 61-летний мужчина . А три женщины 19, 30, 56 лет и 59-летний мужчина получили ранения.

Федоров отметил, что в течение суток оккупанты 205 раз атаковали девять населенных пунктов Запорожской области:

117 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Отрадное, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Гуляйполе, Левадное и Малиновку.

шесть обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малиновку и Роботино.

82 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Кроме того поступило 87 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в области.