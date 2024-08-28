В результате атаки дронов на Запорожье погибли три человека

Россияне атаковали беспилотниками Запорожскую область — три человека погибли, есть раненые
28 августа 2024 09:44
Последствия атаки. Фото: Запорожская ОВА
Российские войска в среду, 28 августа, нанесли удары беспилотниками по Запорожской области. В результате атаки погибли три человека, еще четверо — получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
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Так, в результате атаки БпЛА по Запорожью погибли две женщины 83 и 86 лет и 61-летний мужчина . А три женщины 19, 30, 56 лет и 59-летний мужчина получили ранения.
Федоров отметил, что в течение суток оккупанты 205 раз атаковали девять населенных пунктов Запорожской области:
- 117 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Отрадное, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Гуляйполе, Левадное и Малиновку.
- шесть обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малиновку и Роботино.
- 82 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Кроме того поступило 87 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в области.
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