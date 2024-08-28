Операторы ССО уничтожили РЭБ Сапфир в Курской области

Российский "Сапфир". Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают наступательную операцию в Курской области России. Так, спецназовцы атаковали российское средство радиоэлектронной борьбы "Сапфир".

Соответствующее видео обнародовала пресс-службаКомандования Сил специальных операций ВСУ в Facebook в среду, 28 августа.

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Операторы ССпО Украины обнаружили станцию радиоэлектронной борьбы при проведении разведки местности в Курской области, которая находится под контролем противника.

Воины нанесли поражение вражеской технике с помощью ударных беспилотников — РЭБ "Сапфир" был уничтожен, были ликвидированы и ранены оккупанты.