Операторы ССО уничтожили РЭБ Сапфир в Курской области

Операторы дронов уничтожили российский РЭБ Сапфир в Курской области — взрывное видео
28 августа 2024 08:38
Российский "Сапфир". Фото: скриншот с видео
Украинские защитники продолжают наступательную операцию в Курской области России. Так, спецназовцы атаковали российское средство радиоэлектронной борьбы "Сапфир".
Соответствующее видео обнародовала пресс-службаКомандования Сил специальных операций ВСУ в Facebook в среду, 28 августа.
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Воины нанесли поражение вражеской технике с помощью ударных беспилотников — РЭБ "Сапфир" был уничтожен, были ликвидированы и ранены оккупанты.
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