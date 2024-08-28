Удар по гостинице в Кривом Роге — количество погибших выросло

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

В Кривом Роге в результате ракетного удара оккупантов во вторник, 27 августа, число погибших возросло до четырех человек. Поисково-спасательные работы на месте обстрела завершены.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Читайте также:

Погибшие в результате обстрела гостиницы в Кривом Роге

"Количество погибших в гостинице Кривого Рога выросло до четырех. Ночью спасатели деблокировали тело еще одного человека", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Таким образом, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли четыре человека и еще пятеро пострадали.

Поисково-спасательные работы завершены.