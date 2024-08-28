Удар по гостинице в Кривом Роге — количество погибших выросло

В Кривом Роге выросло количество погибших в результате удара по гостинице
28 августа 2024 08:17
Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС
В Кривом Роге в результате ракетного удара оккупантов во вторник, 27 августа, число погибших возросло до четырех человек. Поисково-спасательные работы на месте обстрела завершены.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
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Погибшие в результате обстрела гостиницы в Кривом Роге
"Количество погибших в гостинице Кривого Рога выросло до четырех. Ночью спасатели деблокировали тело еще одного человека", — говорится в сообщении.
Таким образом, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли четыре человека и еще пятеро пострадали.
Поисково-спасательные работы завершены.
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