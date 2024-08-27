Обстрел Кривого Рога 27 августа — количество погибших возросло

В Кривом Роге возросло количество погибших в результате российского обстрела
27 августа 2024 19:58
Разбор завалов в Кривом Роге. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
В Кривом Роге возросло число погибших в результате обстрела гостиницы в ночь на 27 августа. Известно, что российские оккупанты убили трех человек.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
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Погибшие в результате обстрела гостиницы в Кривом Роге
"В результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге погибли три человека", — говорится в сообщении.
В Нацполиции отметили, что еще одного человека, который может находиться под завалами здания, ищут. Спасательная операция продолжается.
Оккупанты также ранили пятерых человек.
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