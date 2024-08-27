Обстрел Кривого Рога 27 августа — количество погибших возросло

Разбор завалов в Кривом Роге. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Кривом Роге возросло число погибших в результате обстрела гостиницы в ночь на 27 августа. Известно, что российские оккупанты убили трех человек.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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Погибшие в результате обстрела гостиницы в Кривом Роге

"В результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге погибли три человека", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Кривого Рога 27 августа. Фото: t.me/UA_National_Police

В Нацполиции отметили, что еще одного человека, который может находиться под завалами здания, ищут. Спасательная операция продолжается.

Последствия обстрела Кривого Рога 27 августа. Фото: t.me/UA_National_Police

Оккупанты также ранили пятерых человек.