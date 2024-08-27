Обстріл Кривого Рогу 27 серпня — перші кадри після атаки

Наслідки обстрілу готелю у Кривому Розі. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти у ніч проти 27 серпня обстріляли Кривий Ріг. Під ударом противника опинився готель, будинки, магазини та автомобілі.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав перші кадри після удару по Кривому Розі.

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"Внаслідок обстрілу пошкоджені готель, магазини, багатоквартирні житлові будинки та автомобілі", — розповів Білошицький.

За його словами, прибувши на місце однієї з атак, правоохоронці почули крики про допомогу, тож швидко кинулися розбирати завали.

Наразі відомо, що російські окупанти вбили трьох людей. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.