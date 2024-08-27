Удар по Кривому Рогу 27 серпня — під завалами перебувають люди

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу уночі 27 серпня на місці ще тривають пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, загинули двоє місцевих мешканців, ще п'ятеро людей постраждали.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

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Удар по Кривому Рогу 27 серпня

"За даними слідства, у ніч на 27 серпня 2024 року військові РФ здійснили ракетний обстріл Кривого Рогу. Загинули двоє місцевих мешканців. Ще п'ятеро людей постраждали", — йдеться у повідомленні.

Наразі ще триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами, ймовірно, залишаються люди.

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua 1 / 6

У прокуратурі також розповіли, що внаслідок обстрілу пошкоджено готель, житлові будинки, магазини, кафе та автомобілі.

Зазначається, що на місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Так, прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.