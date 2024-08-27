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Де "червоні лінії" Росії — екскомандир Азову відреагував на масований обстріл України

27 серпня 2024 09:53
Катерина Османська - Редактор
Обстріли України 26 серпня — реакція Жоріна
Екскомандир Азову Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
Катерина Османська - Редактор

Росія давно не має ніяких "червоних ліній" у питанні війни проти України. Атаки окупантів по українських містах вже давно мали викликати "жорстку реакцію" у партнерів Києва.

Про це заявив екскомандир "Азову", заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін

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"Час від часу західна преса любить писати про якісь "червоні лінії". Зараз нібито Україна знову щось перетнула, здійснивши "наступ" в Курській області. Насправді це вже навіть не смішно. Для Москви давно немає ніяких червоних ліній стосовно нас", — заявив Жорін. 

За його словами, розбомблені дитячі лікарні, торгові центри, житлові будинки та енергетика тому підтвердження.

Військовий також звернув увагу на те, що Росія використала проти України уже всі види зброї, окрім ядерної. Але від застосування ядерної зброї РФ стримує цілий комплекс факторів, який пов'язаний не лише діями нашої країни. 

"Набагато більше мене хвилює питання, де "червоні лінії" для Росії. Що ще вони мають зробити, аби це викликало адекватну, пропорційну їхнім діям жорстку реакцію наших партнерів?" — поставив риторичне запитання Максим Жорін. 

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Скриншот допису Максима Жоріна

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