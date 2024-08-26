Ранкова атака на Україну 26 серпня — реакція Зеленського на обстріли

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Після ранкової атаки російських окупантів 26 серпня по всій Україні триває ліквідація наслідків удару. Є загиблі та поранені, також багато пошкоджень в енергетиці.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Реакція Зеленського на ранкову атаку

За словами Зеленського, це був один з найбільших комбінованих ударів по Україні. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів" зафіксували у повітряному просторі нашої держави.

Глава держави зазначив, що, як і більшість попередніх російських ударів, цей теж був націлений на критичну цивільну інфраструктуру в найбільших українських містах: від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей.

На жаль, є загиблі, а також десятки поранених — їм надається необхідна допомога.

Також Зеленський розповів, що є багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.

"Путін собі не зраджує: це хвора істота — всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо", — наголосив президент.

За його словами, в Україні не може бути обмежень у далекобійності, коли в росіян немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї.

"Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", — підкреслив Зеленський.