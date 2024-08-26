Утренняя атака на Украину 26 августа — реакция Зеленского на обстрелы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

После утренней атаки российских оккупантов 26 августа по всей Украине продолжается ликвидация последствий удара. Есть погибшие и раненые, а также много повреждений в энергетике.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, это был один из самых больших комбинированных ударов по Украине. Более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов" зафиксировали в воздушном пространстве нашего государства.

Глава государства отметил, что, как и большинство предыдущих российских ударов, этот тоже был нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру в крупнейших украинских городах: от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей.

К сожалению, есть погибшие, а также десятки раненых — им оказывается необходимая помощь.

Также Зеленский рассказал, что есть много повреждений в энергетике, но повсюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно.

"Путин себе не изменяет: это больное существо — всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность ответных решений питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить и прекратить справедливо", — подчеркнул президент.

По его словам, в Украине не может быть ограничений в дальнобойности, когда у россиян нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи.

"Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", — подчеркнул Зеленский.