Прикодонники ударили по оккупантам в районе Кременной — видео

Пограничники показали эффектные кадры уничтожения боекомплекта и авто оккупантов
26 августа 2024 12:14
Уничтожение полевого склада БК оккупантов. Фото: скриншот из видео
Украинские пограничники продолжают эффектно уничтожать российских окупантов и их автомобили. Под удары защитников также попадают склады боекомплекта противника.
Кадры эффектных ударов по оккупантам опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 26 августа.
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В результате успешных ударов было уничтожено четыре склада боекомплекта и три автомобиля российских захватчиков в районе Кременной Луганской области. На видео — работа пограничников бригады " Помста".
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