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Аналитики сообщили, какие силы РФ перебросила на Курскую область

26 августа 2024 05:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Какие силы с других направлений россияне перебросили на Курскую область — отчет аналитиков DeepState
Российские военные. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Россияне перебросили на Курскую область множество небольших подразделений. В частности, это батальоны из бригад и отдельные спецподразделения.

Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщили аналитики DeepState.

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По данным аналитиков, к боевым действиям в Курской области россияне привлекли в основном такие отдельные подразделения как "Ахмат", "Вагнер" и "Ветераны", а также спецподразделения ВДВ. Одной из основных сил стали подразделения из глубины России и подразделения из дивизий, которые недавно восстановили или создали. Также враг перетянул на Курскую область части бригад, сражавшихся на оккупированных территориях юга и востока Украины, в частности населенного пункта Работино.

"Следует обратить внимание, что очень много подразделений привлечено из района северных границ Харьковской области, в частности, из района Волчанска. Эти перебрасывания были очевидны и логичны, ведь они (северные границы Харьковской области — прим. ред.) расположены наиболее близко от Курской области", — говорится в сообщении DeepState.

Также аналитики отметили, что есть немало слухов о 810-й бригаде морской пехоты: говорят, будто ее перебрасывали с места дислокации в Крыму или сняли с района Покровска. На самом же деле эта бригада раньше была на левобережье Херсонской области и участвовала в операции на Крынках. Полное ее привлечение неизвестно, но фигурировала она и в Покровске, и в Харьковской области, и в Курской области.

Пока перебрасывания еще продолжаются, поэтому сложно сделать полный вывод относительно того, какие именно силы концентрирует Россия в Курской области. Ситуация может изменяться.

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