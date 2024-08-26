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Правоохранители показали видео первых минут после обстрела РФ в Краматорске

26 августа 2024 00:15
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Полиция показала кадры первых минут после удара РФ по гостинице в Краматорске
Первые кадры спасательной операции в Краматорске. Фото: скриншот
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В День независимости Украины, 24 августа, поздно вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске Донецкой области, в результате которого есть погибший и пострадавшие. Представители полиции показали в соцсетях видео первых минут после атаки.

Соответствующие кадры в мессенджере Telegram опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Он отметил, что в результате обстрела враг уничтожил гражданскую застройку.

"Мы одними из первых прибыли на место происшествия и присоединились к спасательной операции. Вместе со всеми специальными службами пытались спасти людей из-под завалов. Кроме того, экипажи патрульных сделали обход поврежденных домовладений, чтобы выявить граждан, которые еще нуждаются в помощи, обеспечили охрану места происшествия", — говорится в сообщении.

В завершении поста Белошицкий обратился к украинцам с призывом беречь себя и пребывать в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры 18+!

Что известно об атаке

По данным Донецкой областной прокураторы, обстрел был совершен 24 августа в 22:35. Оккупанты ударили ракетой "Искандер-М". В результаты атаки был уничтожен отель "Сапфир" в городе Краматорске.

По состоянию на 18:52, 25 августа, в Донецкой областной прокуратуре сообщили о шести пострадавших, а именно: четырех мужчинах и двух женщин.

Мужчины 38, 40, 41 и 46 годов проживали в отеле, они являются журналистами иностранных СМИ.

"Мужчины получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела", — говорится в сообщении.

Что же касается травмированных женщин, в момент российской атаки они находились в своих домах.

Кроме этого, известно про одного погибшего, им оказался гражданин Британии. Его тело было деблокировано из-под завалов разрушенного здания.

В свою очередь агентство Reuters сообщало о шести журналистах своего СМИ, которые пребывали на территории отеля, по которому был нанесен удар. Один из сотрудников считается без вести пропавшим. 

Что сказал Зеленский

В вечернем обращении от 25 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию про погибшего, но отметил, что пострадали семь человек. Также он сказал, что среди пострадавших была съемочная группа Reuters.

"Весь день сегодня в Краматорске продолжался разбор завалов после удара российской ракеты. Пострадали, в частности, журналисты — съемочная группа агентства Reuters. Граждане Украины, Америки и Великобритании. Обычный городской отель был разрушен российским "Искандером". Абсолютно целенаправленно, продуманно. От этого удара семь человек пострадали, один человек погиб", — сказал Зеленский.

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