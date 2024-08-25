Обстрел гостиницы в Краматорске — из-под обломков вытащили тело британского журналиста

Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В Краматорске извлекли из-под обломков тело погибшего журналиста из Великобритании. Также четверо его коллег и двое местных жителей получили ранения ранения.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в воскресенье, 25 августа.

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Достали тело британского журналиста

Из-под завалов здания отеля, разрушенного в городе Краматорск в результате ракетной атаки российских захватчиков, вытащили тело гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки. Ранения разной степени тяжести получили шесть человек.

Напомним, 24 августа 2024 года, российские оккупанты ударили по городу, вероятно, ракетой "Искандер-М". Под прицелом врага оказался жилой квартал, где на территории разрушенного отеля получили телесные повреждения четверо журналистов иностранного медиа 38, 40, 41 и 46 лет.

"Мужчины получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела", — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, травмировались 32 и 34-летняя горожанки, которые на момент вражеской атаки находились в своих домах.

Прокуроры на месте происшествия принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил России.