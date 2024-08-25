Обстріл готелю у Краматорську — з-під уламків витягнули тіло британського журналіста

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У Краматорську витягнули з-під уламків тіло загиблого журналіста з Великої Британії. Також четверо його колег та двоє місцевих мешканців зазнали поранень поранення.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у неділю, 25 серпня.

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Дістали тіло британського журналіста

З-під завалів будівлі готелю, зруйнованої у місті Краматорськ внаслідок ракетної атаки російських загарбників, витягнули тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки. Поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей.

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року, російські окупанти вдарили по місту, ймовірно, ракетою "Іскандер-М". Під прицілом ворога опинився житловий квартал, де на території зруйнованого готелю дістали тілесні ушкодження четверо журналістів іноземного медіа 38, 40, 41 та 46 років.

"Чоловіки отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани і забої тіла", — повідомили в прокуратурі.

Крім того, травмувались 32 та 34-річна містянки, які на момент ворожої атаки перебували у своїх оселях.

Прокурори на місці події вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил Росії.