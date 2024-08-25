Удар по готелю у Краматорську — постраждали журналісти Reuters, є зниклий безвісти

Відоме видання, журналісти якого постраждали під час удару по готелю у Краматорську
У результаті російського удару по готелю у Краматорську постраждали четверо осіб. Журналіста із Британії досі шукають під завалами.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації у неділю, 25 серпня.
Журналісти якого видання постраждали
Безвісти зниклим вважається журналіст видання Reuters. Цю інформацію підтвердили в новинному агентстві.
"Один наш колега вважається зниклим безвісти, ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги", — повідомили у ЗМІ.
У заяві інформаційного агентства йдеться, що команда Reuters із шести осіб перебувала у готель "Сапфір", куди влучила російська ракета.
"Ми терміново шукаємо більше інформації, співпрацюємо з владою Краматорська та підтримуємо наших колег і їхні родини. Ми повідомимо нову інформацію, коли матимемо більше інформації", — йдеться у заяві Reuters.
Рятувальники повідомляють, що російські війська вдарили по Краматорську ракетами "Іскандер-М".
Реакція українського МЗС
У Міністерстві закордонних справ України закликали світ засудити російську атаку на готель в Краматорську, де перебували іноземні журналісти.
"Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар припав на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі", — написав у X речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Він наголосив, що варварські російські воєнні злочини мають бути засуджені та покарані.
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