Удар по готелю у Краматорську — постраждали журналісти Reuters, є зниклий безвісти

Наслідки російського удару по готелю, де перебували журналісти. Фото: Краматорська міськрада

У результаті російського удару по готелю у Краматорську постраждали четверо осіб. Журналіста із Британії досі шукають під завалами.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації у неділю, 25 серпня.

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Безвісти зниклим вважається журналіст видання Reuters. Цю інформацію підтвердили в новинному агентстві.

"Один наш колега вважається зниклим безвісти, ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги", — повідомили у ЗМІ.

Зруйнований готель "Сапфір" у Краматорську. Фото: Донецька ОВА

У заяві інформаційного агентства йдеться, що команда Reuters із шести осіб перебувала у готель "Сапфір", куди влучила російська ракета.

"Ми терміново шукаємо більше інформації, співпрацюємо з владою Краматорська та підтримуємо наших колег і їхні родини. Ми повідомимо нову інформацію, коли матимемо більше інформації", — йдеться у заяві Reuters.

Рятувальники повідомляють, що російські війська вдарили по Краматорську ракетами "Іскандер-М".

Територія готелю перетворилась на руїни. Фото: Олександр Гончаренко /Facebook

Реакція українського МЗС

У Міністерстві закордонних справ України закликали світ засудити російську атаку на готель в Краматорську, де перебували іноземні журналісти.

"Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар припав на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі", — написав у X речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Він наголосив, що варварські російські воєнні злочини мають бути засуджені та покарані.