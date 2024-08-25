Удар по гостинице в Краматорске — пострадали журналисты Reuters, пропавший без вести

Известно издание, журналисты которого пострадали во время удара по гостинице в Краматорске
В результате российского удара по гостинице в Краматорске пострадали четыре человека. Журналиста из Британии до сих пор ищут под завалами.
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации в воскресенье, 25 августа.
Журналисты какого издания пострадали
Без вести пропавшим считается журналист издания Reuters. Эту информацию подтвердили в новостном агентстве.
"Один наш коллега считается пропавшим без вести, еще двое доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", — сообщили в СМИ.
В заявлении информационного агентства говорится, что команда Reuters из шести человек находилась в отеле "Сапфир", куда попала российская ракета.
"Мы срочно ищем больше информации, сотрудничаем с властями Краматорска и поддерживаем наших коллег и их семьи. Мы сообщим новую информацию, когда будет больше информации", — говорится в заявлении Reuters.
Спасатели сообщают, что российские войска ударили по Краматорску ракетами "Искандер-М".
Реакция украинского МИД
В Министерстве иностранных дел Украины призвали мир осудить российскую атаку на гостиницу в Краматорске, где находились иностранные журналисты.
"Минувшей ночью очередной ужасный и умышленный российский удар пришелся на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в гостинице", — написал в X представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Он подчеркнул, что варварские российские военные преступления должны быть осуждены и наказаны.
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