Удар по гостинице в Краматорске — пострадали журналисты Reuters, пропавший без вести

Последствия российского удара по гостинице, где находились журналисты. Фото: Краматорский горсовет

В результате российского удара по гостинице в Краматорске пострадали четыре человека. Журналиста из Британии до сих пор ищут под завалами.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации в воскресенье, 25 августа.

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Без вести пропавшим считается журналист издания Reuters. Эту информацию подтвердили в новостном агентстве.

"Один наш коллега считается пропавшим без вести, еще двое доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", — сообщили в СМИ.

Разрушенный отель "Сапфир" в Краматорске. Фото: Донецкая ОВА

В заявлении информационного агентства говорится, что команда Reuters из шести человек находилась в отеле "Сапфир", куда попала российская ракета.

"Мы срочно ищем больше информации, сотрудничаем с властями Краматорска и поддерживаем наших коллег и их семьи. Мы сообщим новую информацию, когда будет больше информации", — говорится в заявлении Reuters.

Спасатели сообщают, что российские войска ударили по Краматорску ракетами "Искандер-М".

Территория гостиницы превратилась в руины. Фото: Александр Гончаренко / Facebook

Реакция украинского МИД

В Министерстве иностранных дел Украины призвали мир осудить российскую атаку на гостиницу в Краматорске, где находились иностранные журналисты.

"Минувшей ночью очередной ужасный и умышленный российский удар пришелся на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в гостинице", — написал в X представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Он подчеркнул, что варварские российские военные преступления должны быть осуждены и наказаны.