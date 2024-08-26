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Правоохоронці показали відео перших хвилин після обстрілу РФ у Краматорську

26 серпня 2024 00:15
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Поліція показала кадри перших хвилин після удару РФ по готелю у Краматорську
Перші кадри рятувальної операції у Краматорську. Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У День незалежності України, 24 серпня, пізно ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по готелю "Сапфір" у Краматорську Донецької області, внаслідок якого є загиблий та постраждалі. Представники поліції показали у соцмережах відео перших хвилин після атаки.

Відповідні кадри у месенджері Telegram опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Що було в перші хвилини

Він зазначив, що внаслідок обстрілу ворог знищив цивільну забудову.

"Ми одними з перших прибули на місце події і приєдналися до рятувальної операції. Разом із усіма спеціальними службами намагалися врятувати людей з-під завалів. Крім того, екіпажі патрульних зробили обхід пошкоджених домоволодінь, щоб виявити громадян, які ще потребують допомоги, забезпечили охорону місця події", — йдеться у повідомленні.

В кінці посту Білошицький звернувся до українців із закликом берегти себе та перебувати в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.

Увага! Відео містить чутливі кадри 18+!

Що відомо про атаку

За даними Донецької обласної прокуратори, обстріл було здійснено 24 серпня о 22:35. Окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М". У результати атаки було знищено готель "Сапфір" у місті Краматорськ.

Станом на 18:52, 25 серпня, у Донецькій обласній прокуратурі повідомили про шість постраждалих, а саме: чотирьох чоловіків та двох жінок.

Чоловіки 38, 40, 41 та 46 років проживали у готелі, вони є журналістами іноземних ЗМІ .

"Чоловіки отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани та забої тіла", — йдеться у повідомленні.

Що ж до травмованих жінок, у момент російської атаки вони перебували у своїх будинках.

Крім цього, відомо про одного загиблого, ним виявився громадянин Британії. Його тіло було деблоковане з-під завалів зруйнованої будівлі.

У свою чергу агентство Reuters повідомляло про шістьох журналістів свого ЗМІ, які перебували на території готелю, по якому було завдано удар. Один із співробітників вважається безвісти зниклим.

Що сказав Зеленський

У вечірньому зверненні від 25 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про загиблого, але зазначив, що постраждали семеро людей. Також він сказав, що серед постраждалих була знімальна група Reuters.

"Весь день сьогодні у Краматорську тривав розбір завалів після удару російської ракети. Постраждали, зокрема, журналісти — знімальна група агентства Reuters. Громадяни України, Америки та Великобританії. Звичайний міський готель був зруйнований російським "Іскандером". Цілком цілеспрямовано, продумано. Внаслідок удару семеро людей постраждали, одна людина загинула", - сказав Зеленський.

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