Россияне обстреляли Антоновку — есть пострадавшие

В Херсонской области раздавались взрывы — ранения получил молодой парень
25 августа 2024 19:32
Последствия русского обстрела. Иллюстративное фото: Нацполиция
В результате российского обстрела поселка Антоновка на Херсонщине тяжело ранен 21-летний парень. Медики пока борются за его жизнь.
Об этом сообщила Херсонская ОВА в воскресенье, 25 августа.
Читайте также:
Российская армия обстреляла Антоновку
В Херсонской ОВА отметили, что в результате российской атаки на поселок Антоновка пострадал 21-летний парень, его госпитализировали.
"Врачи диагностировали у него взрывную и открытую черепно-мозговую травму, а также мозговую кому", — говорится в сообщении.
В настоящее время медики борются за жизнь парня, получившего ранения после очередных обстрелов россиян.
Читайте Новини.LIVE!