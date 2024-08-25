Россияне обстреляли Антоновку — есть пострадавшие

Последствия русского обстрела. Иллюстративное фото: Нацполиция

В результате российского обстрела поселка Антоновка на Херсонщине тяжело ранен 21-летний парень. Медики пока борются за его жизнь.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в воскресенье, 25 августа.

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В Херсонской ОВА отметили, что в результате российской атаки на поселок Антоновка пострадал 21-летний парень, его госпитализировали.

"Врачи диагностировали у него взрывную и открытую черепно-мозговую травму, а также мозговую кому", — говорится в сообщении.

В настоящее время медики борются за жизнь парня, получившего ранения после очередных обстрелов россиян.