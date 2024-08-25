Росіяни обстріляли Антонівку — є постраждалі

Наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: Нацполіція

Внаслідок російського обстрілу селища Антонівка на Херсонщині важко поранено 21-річного хлопця. Медики наразі борються за його життя.

Про це повідомила Херсонська ОВА у неділю, 25 серпня.

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У Херсонській ОВА зазначили, що внаслідок російської атаки на селище Антонівка постраждав 21-річний хлопець, його госпіталізували.

"Лікарі діагностували в нього вибухову та відкриту черепно-мозкову травму, а також мозкову кому", — йдеться в повідомленні.

Наразі медики борються за життя хлопця, який отримав поранення після чергових обстрілів росіян.