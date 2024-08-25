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Наслідки удару по Херсонщині — у поліції повідомили про трьох загиблих

25 серпня 2024 14:30
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
У Херсонській області 25 серпня під час обстрілів постраждали люди, зокрема, дитина
Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Національна поліція
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія атакувала Херсонську область з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені, зокрема дитина. 

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у неділю, 25 серпня. 

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Як заявили поліцейські, під ворожий вогонь потрапили:

  • Херсон;
  • Садове;
  • Антонівка;
  • Комишани;
  • Благовіщенське;
  • Білозерка;
  • Придніпровське;
  • Новотягинка;
  • Томина Балка;
  • Янтарне;
  • Берислав;
  • Бургунка;
  • Томарино;
  • Михайлівка;
  • Зміївка;
  • Шляхове;
  • Золота Балка;
  • Веселе.

Вісім керованих авіабомб росіяни скинули на Новотягінку, Бургунку, Зміїку та Томарине. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих встановлюється.  

У Херсонському районі обстріли пошкодили 31 приватний та два багатоповерхові будинки, будівлю заводу, два автомобілі та гараж. 

обстріл херсонщини
Наслідки обстрілу Херсонської області. Джерело: Національна поліція

Вранці, 25 серпня, окупанти скоїли артобстріл Дніпровського району. Загинуло двоє людей. Також однорічний хлопчик отримав мінно-вибухову травму та поранення уламком лівої кісті. Було поранено 66-річного та 77-річного чоловіків, їх шпиталізовано. Сім приватних будинків зазнали ушкодження.

"Внаслідок нічного ворожого артилерійського обстрілу прибережного району пошкоджено чотири приватні будинки. Сьогодні ж із-під завалів деблокували тіло 62-річної місцевої жительки", — йдеться у повідомленні. 

У Антонівці через артобстріл отримав поранення 63-річний чоловік. Також ворог скинув боєприпас з дрона на місцеву зупинку. Було поранено 61-річну жінку

У Білозерці снаряд влучив у житловий будинок, де було поранено 66-річну жінку. Пошкоджено ще два приватні будинки та автомобіль.

У Янтарному уламками артснаряду пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

"На місцях ворожих обстрілів працювали всі відповідні служби, надавали допомогу постраждалим, гасили пожежі, ліквідовували наслідки атак, слідчі та криміналісти збирали доказові матеріали воєнних злочинів росіян", — пишуть поліцейські, та додають, що за минулу добу поліція отримала 285 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Також було відкрито 22 провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

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