В Херсонской области 25 августа во время обстрелов пострадали люди, в частности, ребенок

Последствия удара по Херсонской области — в полиции сообщили о трех погибших
Российская армия атаковала Херсонскую область по реактивным системам залпового огня, артиллерии, авиации и ударным беспилотникам. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые, в частности ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в воскресенье, 25 августа.
Последствия российских обстрелов Херсонской области
Как заявили полицейские, во вражеский огонь попали:
- Херсон;
- Садовое;
- Антоновка;
- Камышаны;
- Благовещенское;
- Белозерка;
- Приднепровское;
- Новотягинка;
- Томина Балка;
- Янтарное;
- Берислав;
- Бургунка;
- Томарино;
- Михайловка;
- Змеевка;
- Дорожное;
- Золотая Балка;
- Веселое.
Восемь управляемых авиабомб россияне сбросили на Новотягинку, Бургунку, Змеевку и Томарино. Информация о повреждениях и пострадавших устанавливается.
В Херсонском районе обстрелы повредили 31 частный и два многоэтажных дома, здание завода, два автомобиля и гараж.
Утром, 25 августа, оккупанты совершили артобстрел Днепровский район. Погибли два человека. Также годовалый мальчик получил минно-взрывную травму и ранение обломком левой кисти. Были ранены 66-летний и 77-летний мужчины, они госпитализированы. Семь частных домов получили повреждения.
"В результате ночного вражеского артиллерийского обстрела прибрежного района повреждены четыре частных дома. Сегодня же из-под завалов деблокировали тело 62-летней местной жительницы", — говорится в сообщении.
В Антоновке из-за артобстрела получил ранения 63-летний мужчина. Также враг сбросил боеприпас с дрона на местную остановку. Была ранена 61-летняя женщина.
В Белозерке снаряд попал в жилой дом, где была ранена 66-летняя женщина. Повреждены еще два частных дома и автомобиль.
В Янтарном обломками артснаряда поврежден частный дом и автомобиль.
"На местах вражеских обстрелов работали все соответствующие службы, оказывали помощь пострадавшим, тушили пожары, ликвидировали последствия атак, следователи и криминалисты собирали доказательные материалы военных преступлений россиян", — пишут полицейские, добавляя, что за минувшие сутки полиция получила 285 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Также было открыто 22 производства по статье "Нарушение законов и обычаев войны".
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