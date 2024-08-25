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Последствия удара по Херсонской области — в полиции сообщили о трех погибших

25 августа 2024 14:30
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Херсонской области 25 августа во время обстрелов пострадали люди, в частности, ребенок
Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Национальная полиция
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Российская армия атаковала Херсонскую область по реактивным системам залпового огня, артиллерии, авиации и ударным беспилотникам. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые, в частности ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в воскресенье, 25 августа.

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Как заявили полицейские, во вражеский огонь попали:

  • Херсон;
  • Садовое;
  • Антоновка;
  • Камышаны;
  • Благовещенское;
  • Белозерка;
  • Приднепровское;
  • Новотягинка;
  • Томина Балка;
  • Янтарное;
  • Берислав;
  • Бургунка;
  • Томарино;
  • Михайловка;
  • Змеевка;
  • Дорожное;
  • Золотая Балка;
  • Веселое.

Восемь управляемых авиабомб россияне сбросили на Новотягинку, Бургунку, Змеевку и Томарино. Информация о повреждениях и пострадавших устанавливается.

В Херсонском районе обстрелы повредили 31 частный и два многоэтажных дома, здание завода, два автомобиля и гараж.

обстрел херсонщины
Последствия обстрелов Херсонской области. Источник: Национальная полиция

Утром, 25 августа, оккупанты совершили артобстрел Днепровский район. Погибли два человека. Также годовалый мальчик получил минно-взрывную травму и ранение обломком левой кисти. Были ранены 66-летний и 77-летний мужчины, они госпитализированы. Семь частных домов получили повреждения.

"В результате ночного вражеского артиллерийского обстрела прибрежного района повреждены четыре частных дома. Сегодня же из-под завалов деблокировали тело 62-летней местной жительницы", — говорится в сообщении.

В Антоновке из-за артобстрела получил ранения 63-летний мужчина. Также враг сбросил боеприпас с дрона на местную остановку. Была ранена 61-летняя женщина.

В Белозерке снаряд попал в жилой дом, где была ранена 66-летняя женщина. Повреждены еще два частных дома и автомобиль.

В Янтарном обломками артснаряда поврежден частный дом и автомобиль.

"На местах вражеских обстрелов работали все соответствующие службы, оказывали помощь пострадавшим, тушили пожары, ликвидировали последствия атак, следователи и криминалисты собирали доказательные материалы военных преступлений россиян", — пишут полицейские, добавляя, что за минувшие сутки полиция получила 285 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Также было открыто 22 производства по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

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