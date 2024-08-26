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Аналітики повідомили, які сили РФ перекинула на Курщину

26 серпня 2024 05:55
Чекарьова Марія - редактор
Які сили з інших напрямків росіяни перекинули на Курщину — звіт аналітиків DeepState
Російські військові. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

Росіяни перекинули на Курську область багато невеликих підрозділів. Зокрема, це батальони із бригад та окремі спецпідрозділи.

Про це в неділю, 25 серпня, повідомили аналітики DeepState.

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За даними аналітиків, до бойових дій у Курській області росіяни залучили здебільшого такі окремі підрозділи як "Ахмат", "Вагнер" та "Ветерани", а також спецпідрозділи ПДВ. Однією з основних сил стали підрозділи з глибини Росії та підрозділи з дивізій, які нещодавно відновили або створили. Також ворог перетягнув на Курщину частини бригад, що воювали на окупованих територіях півдня та сходу України, зокрема населеного пункту Работине.

"Варто звернути увагу, що дуже багато підрозділів залучено з району північних кордонів Харківщини, зокрема, з району Вовчанська. Ці перекидання були очевидними й логічними, адже вони (північні кордони Харківщини — прим. ред.) розташовані найближче від Курщини", — йдеться в повідомленні DeepState.

Також аналітики зазначили, що є чимало чуток про 810-у бригаду морської піхоти: кажуть начебто її перекидали з місця дислокації у Криму або зняли з району Покровська. Насправді ж ця бригада раніше була на лівобережжі Херсонської області та брала участь в операції на Кринках. Повне її залучення невідоме, але фігурувала вона і в Покровську, і на Харківщині, і на Курщині. 

Наразі перекидання ще тривають, тому складно зробити повний висновок щодо того, які саме сили концентрує Росія в Курській області. Ситуація може змінюватися.

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