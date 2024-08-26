Прикодонники вдарили по окупантах в районі Кремінної — відео

Знищення польового складу БК окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники продовжують ефектно знищувати російських окупантів та їх автомобілі. Під удари захисників також потрапляють склади боєкомплекту ворога.

Кадри ефектних ударів по окупантах опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у понеділок, 26 серпня.

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Внаслідок успішних ударів було знищено чотири склади боєкомплекту та три автомобілі російських загарбників в районі Кремінної Луганської області. На відео — робота прикордонників бригади "Помста".